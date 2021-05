Migranti: Salvini, 'governo sinistra Spagna chiude confini, aspettiamo Viminale' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - La Spagna (con un governo di sinistra) schiera l'Esercito ai confini per bloccare gli ingressi illegali. aspettiamo notizie dal Viminale..." Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - La(con undi) schiera l'Esercito aiper bloccare gli ingressi illegali.notizie dal..." Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo

Advertising

LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI: 'NON POSSIAMO ESSERE IL CAMPO PROFUGHI D'EUROPA' - Agenzia_Ansa : Disposta l'archiviazione dell'accusa di istigazione a delinquere per Matteo Salvini. Era stato denunciato da Carola… - stanzaselvaggia : Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matte… - rosati22 : 'Malta non risponde', la Sea Eye 4 punta verso l'Italia con 400 migranti. Salvini: difendere i confini è un dovere… - bizcommunityit : 'Malta non risponde', la Sea Eye 4 punta verso l'Italia con 400 migranti. Salvini: difendere i confini è un dovere -