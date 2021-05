(Di martedì 18 maggio 2021) "Questo è il tempo del rilancio, anche in onore di coloro che sono rimasti vittime, è il tempo della ripresa, del pensare e progettare il futuro, di progettare la ripartenza. Questo è il tempo di ...

Advertising

repubblica : Mattarella, appello nella Giornata contro l’omofobia: “Basta odio” - borrillo62 : RT @Miti_Vigliero: Mattarella,basta agitare proprie idee,confronto costruttivo Serve a ripartenza,dialogo senza contrapposizioni insuperab… - Miti_Vigliero : Mattarella,basta agitare proprie idee,confronto costruttivo Serve a ripartenza,dialogo senza contrapposizioni insu… - iconanews : Mattarella,basta agitare proprie idee,confronto costruttivo - marchess88 : Ieri il presidente della Repubblica #Mattarella ha detto basta discriminazioni nella #giornatacontrolomofobia -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella basta

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, da Brescia. .Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Brescia alla cerimonia per il restauro della Vittoria Alata, bronzo dell'età romana."Questo della proiezione ...(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Questo è il tempo del rilancio, anche in onore di coloro che sono rimasti vittime, è il tempo della ripresa, del pensare e progettare il futuro, di progettare la ripartenza. Q ...Prima lo slittamento del coprifuoco, poi la riapertura dei centri commerciali nel weekend e, infine, quella delle palestre al chiuso. L'accelerazione per la ripartenza dell'Italia alla ...