L’importanza di fare una buona colazione | l’esperta | “È alleata per la linea e la salute”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono tanti gli italiani che, soprattutto durante la dieta, al mattino non fannoma si concedono solo un “caffè al volo”. In realtà, è proprio questo il primo errore che in molti commettono per cercare di mantenere la. Cominciare la giornata con unaprima, invece, non solo ci permette di tenere sotto controllo il peso, ma anche di preservare la nostrae avere le energie necessarie per affrontare la giornata. Come ci spiega la dottoressa Cristina Robba, referente dell’ambulatorio di nutrizione clinica del Policlinico San Marco di Zingonia e nutrizionista di Smart Clinic “Le Due Torri”. Dottoressa Robba, perché laè così importante? Innanzitutto fornisce la benzina necessaria per far funzionare il cervello e quindi migliora le prestazioni ...