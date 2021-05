Lazio-Torino, sfuriata di Immobile contro Cairo: “Mi ha rivolto gravi accuse diffamatorie” (Di mercoledì 19 maggio 2021) La stoccata di Ciro Immobile.Serie A, Lazio-Torino 0-0: Immobile sbaglia il rigore, granata salvi e Benevento in BA margine del match Lazio-Torino che ha sancito la salvezza granata, l'attaccante della Nazionale italiana ha commentato il nervosismo che ha fatto da padrone al rientro negli spogliatoi dello Stadio Olimpico. In particolare, Immobile si è soffermato, tramite il proprio account Instagram ufficiale, sulle accuse mossegli da Urbano Cairo al termine della gara.Lazio-Torino, Cairo: “Complimenti alla squadra di Inzaghi. Futuro Belotti? Rispondo così”"Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) La stoccata di Ciro.Serie A,0-0:sbaglia il rigore, granata salvi e Benevento in BA margine del matchche ha sancito la salvezza granata, l'attaccante della Nazionale italiana ha commentato il nervosismo che ha fatto da padrone al rientro negli spogliatoi dello Stadio Olimpico. In particolare,si è soffermato, tramite il proprio account Instagram ufficiale, sullemossegli da Urbanoal termine della gara.: “Complimenti alla squadra di Inzaghi. Futuro Belotti? Rispondo così”"Tutti sanno chi è Ciro. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, ...

pisto_gol : Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - beneventoapp : Lazio-Torino 0-0, granata salvi e Benevento in Serie B: (Adnkronos) - Il Torino pareggia 0-0 in casa della Lazio e… - beneventoapp : Calcio: Serie A, Lazio-Torino 0-0, granata salvi e Benevento in Serie B: Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Torino pare… -