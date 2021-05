Gf Vip 5 | Elisabetta Gregoraci commenta i rumor degli ultimi giorni e fa chiarezza sul rapporto con Stefano Coletti

(Di martedì 18 maggio 2021)è intervenuta sui social dopo le ultime dichiarazioni di. Daormai l’ex concorrente del Gf Vip 5 è al centro del polemiche per la sua presunta relazione col pilota automobilistico. Storia della quale, peraltro, si era parlato già ai tempi della sua partecipazione al reality di Canale 5.alcunifa aveva pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto che lo ritraevano insieme alla. Questo aveva scatenato la reazione del web che ha accusatodi aver mentito in quanto, durante il Gf Vip, aveva smentito di avere una storia d’amore in corso. Dato che la conduttrice era stata presa di mira proprio a causa di quelle foto,era intervenuto ...

Advertising

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti già dal Gf Vip infatti … - #Elisabetta #Gregoraci #fidanzata… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: 'Ho sofferto e ho fatto scelte sbagliate' - infoitcultura : Gf Vip 5, Stefano Coletti svela come stanno (davvero) le cose tra lui e Elisabetta Gregoraci - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci travolta dalla critiche interviene Stefano Coletti - infoitcultura : Gf Vip 5, Elisabetta Gregoraci fa chiarezza sul rapporto con Stefano Coletti -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta

ComingSoon.it

Ma di cosa si tratta?Gregoraci non sarebbe single Ricorderete come al Grande FratelloGregoraci abbia detto di essere single. E' stato proprio quandosi trovava ......suo profilo di Instagram Giulia è entrata nella casa dell'ultima edizione del Grande Fratelloa ... In quel periodo Pierpaolo era invaghito diGregoraci , ma oramai il loro flirt era agli ...Stefano Coletti, chi è l'affascinante pilota monegasco che pare abbia conquistato il cuore della bella Elisabetta Gregoraci?Elisabetta Gregoraci sembra essere finita ancora una volta al centro del gossip, dopo tanti mesi. Come sappiamo, Elisabetta ha preso parte all'ultima edizione del Grande Fratello vip e sembra che sia ...