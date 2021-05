Elite Short Stories: tutto sugli episodi speciali (Di martedì 18 maggio 2021) Elite Short Stories: dal 14 al 17 giugno verranno rilasciati quattro episodi speciali prima del debutto della stagione 4 su Netflix Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 18 maggio 2021): dal 14 al 17 giugno verranno rilasciati quattroprima del debutto della stagione 4 su Netflix Tvserial.it.

Advertising

aronscigarette : @xflorenzistan una settimana prima della t4 parte la élite week in cui escono delle short stories di omar e ander,… - PamyGallavich00 : Praticamente con l’ultima short stories potrebbe essere su Carla e samu ??o magari su lu e Valerio. Oddio potevano e… - aronscigarette : @aronxavocado io personalmente non lo farei uscire prima delle short stories ma queste escono fino al giorno prima… - OptiMagazine : Arrivano gli spin-off di #EliteNetflix, quattro storie estive in 'Elite: Short Stories' prima dei nuovi episodi de… -