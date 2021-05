Elezioni comunali, Centrodestra ancora in alto mare Vertice solo di secondo livello, salta quello tra i leader (Di martedì 18 maggio 2021) Ci risiamo. Proprio come per le Regionali dello scorso, con l'infinito balletto Fitto sì-Fitto no in Puglia, il Centrodestra è ancora in alto mare sulle candidature per le Elezioni comunali del prossimo ottobre. Mercoledì scorso si è tenuto il tavolo di secondo livello, quello con i rappresentati degli enti locali dei partiti della coalizione, in sostanza i colonnelli... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 18 maggio 2021) Ci risiamo. Proprio come per le Regionali dello scorso, con l'infinito balletto Fitto sì-Fitto no in Puglia, ilinsulle candidature per ledel prossimo ottobre. Mercoledì scorso si è tenuto il tavolo dicon i rappresentati degli enti locali dei partiti della coalizione, in sostanza i colonnelli... Segui su affaritaliani.it

