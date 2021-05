E’ morto Franco Battiato L’ultimo concerto a Salerno nel 2013

(Di martedì 18 maggio 2021) Si e’ spento questa mattina nella sua residenza. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata. Il cantautore,oggi nella sua residenza di Milo, era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità. Tante le volte in cui si è esibito ae provincia. Il cantautore nel 2009 insieme con Piero Pelù era stato protagonista deldi Capodanno in piazza Amendola, ed ancora nel 2012 era stato tra gli ospiti del Giffoni Film Festival e nelsi era esibito inall’Arena del Mare, sempre aConsiglia

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - Agenzia_Ansa : E' morto Franco Battiato. Si è spento questa mattina nella sua residenza. Lo rende noto la famiglia. I funerali avv… - Corriere : È morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni - p_candelaresi : Stamattina mi sono svegliato piangendo. Non mi capitava da molto. Franco Battiato è morto. Lo avevo già detto par… - NadaAlfano : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Franco Battiato. Si è spento questa mattina nella sua residenza. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverrann… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Franco

LA CURA approfondimento Addio aBattiato, il Maestro èa 76 anni. FOTOSTORIA L'excursus attraverso le canzoni più famose diBattiato non può che incominciare con "La cura", brano ...false - - > Leggi Anche Musica in lutto, èBattiato 'E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ciao Maestro', ha scritto sui social Giuseppe Conte. '...È morto Franco Battiato, il musicista aveva 76 anni. La conferma viene dalla famiglia che fa sapere che le esequie si terranno in forma strettamente privata e ringrazia tutti per le innumerevoli ...“Un artista immenso, un uomo libero, un cercatore di Verità. Franco Battiato rappresenta nel panorama musicale italiano un esempio unico, irripetibile, che ha lasciato un segno che non si potrà ...