Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - Agenzia_Ansa : E' morto Franco Battiato. Si è spento questa mattina nella sua residenza. Lo rende noto la famiglia. I funerali avv… - Corriere : È morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni - laura_marzi : RT @repubblica: ?? E' morto il cantautore Franco Battiato - zazoomblog : Morto Franco Battiato: dal ritiro dalle scene alle voci sulla malattia del Maestro scomparso a 76 anni - #Morto… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Franco

Battiato, le cause della morte del cantautore sicilianoBattiato èoggi, 18 maggio 2021, ma quali sono le cause della morte del grande cantautore siciliano ? Qual era la sua ...Oggi, 18 maggio, èBattiato . Il grande cantautore siciliano si è spento nella notte all'età di 76 anni. Malato da tempo, l'artista è scomparso nella sua casa di Milo, dove si era ritirato dal 2019. ...Franco Battiato è morto nella notte all’età di 76 anni. Il cantautore siciliano si trovava nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, dove si era ritirato da tempo. La conferma è arrivata dai su ...Lutto nel mondo della musica italiana E’ morto il maestro Franco Battiato, all’anagrafe Francesco Battiato: cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Nato il 23 marzo 1945 a Ripo ...