Covid, zero morti nelle Marche: non succedeva da ottobre. In sette mesi più di 2mila vittime/ Il contagio nelle regioni (Di martedì 18 maggio 2021) ANCONA - zero morti per Covid nelle Marche: l'atteso giorno finalmente è arrivato, esattamente sette mesi dopo l'ultima volta. Era il 18 ottobre 2020, infatti, quando quello zero segnò la fine della

Debutta la newsletter del ministero della Transizione ecologica. Cingolani: Un mezzo per una partecipazione reale e concreta - ...nella ricerca e nell'istruzione è il modo migliore per combattere la sfida in corso posta da Covid ... Il nostro obiettivo, spiega il ministro, 'va oltre il raggiungimento dello zero' emissioni di gas ...

Covid, Acquaroli, oggi zero decessi, prima volta dal 19/10 "Oggi, dallo scorso 19 ottobre, è il primo giorno in cui la nostra regione non registra decessi per Covid. Inoltre, nella giornata odierna, abbiamo raggiunto anche la quota di 500mila prime dosi somministrate nel piano vaccini". E' la "bella notizia" condivisa su facebook dal presidente della ...

Covid, zero nuovi casi in Valdera

Covid, Acquaroli, oggi zero decessi, prima volta dal 19/10 (ANSA) - ANCONA, 18 MAG - "Oggi, dallo scorso 19 ottobre, è il primo giorno in cui la nostra regione non registra decessi per Covid. Inoltre, nella giornata odierna, abbiamo raggiunto anche la quota d ...

