Coppa Italia, Gasperini “Faremo di tutto per vincere” (Di martedì 18 maggio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “Il trofeo sarebbe un’ottima ciliegina, ma la torta sono questi cinque anni, un periodo in cui questa squadra è cresciuta molto, con due finali di Coppa Italia e tre qualificazioni in Champions”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “In questo finale di stagione siamo noi gli artefici del nostro destino – ha sottolineato il mister nerazzurro in conferenza stampa – Faremo di tutto per vincere la Coppa e per arrivare secondi in campionato”. “Abbiamo il diritto di giocarci questa partita, contro una grande squadra: mi auguro sia una finale bella e importante – ha ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “Il trofeo sarebbe un’ottima ciliegina, ma la torta sono questi cinque anni, un periodo in cui questa squadra è cresciuta molto, con due finali die tre qualificazioni in Champions”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, alla vigilia della finale dicontro la Juventus, in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “In questo finale di stagione siamo noi gli artefici del nostro destino – ha sottolineato il mister nerazzurro in conferenza stampa –diperlae per arrivare secondi in campionato”. “Abbiamo il diritto di giocarci questa partita, contro una grande squadra: mi auguro sia una finale bella e importante – ha ...

