Clima, un terzo produzione agricola mondiale a rischio in 2100 (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere al tasso attuale un terzo della produzione alimentare mondiale sarà a rischio, alla fine di questo secolo. Questo il quadro, tutt’altro che incoraggiante, tratteggiato dalla ricerca dell’Università finlandese di Aalto, pubblicata sulla rivista One Earth. Per i ricercatori circa il 95% dell’attuale produzione agricola proviene da aree definite “spazio Climatico sicuro”, dove temperatura, piogge e aridità rientrano entro certi limiti. Qualora però le temperature alla fine del secolo subissero un’impennata di 3,7 gradi dai livelli pre-industriali, ciò comporterebbe una drastica riduzione delle aree sicure, in alcune zone più di altre (Asia meridionale e sudorientale e nella zona del Sahel in Africa). ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere al tasso attuale undellaalimentaresarà a, alla fine di questo secolo. Questo il quadro, tutt’altro che incoraggiante, tratteggiato dalla ricerca dell’Università finlandese di Aalto, pubblicata sulla rivista One Earth. Per i ricercatori circa il 95% dell’attualeproviene da aree definite “spaziotico sicuro”, dove temperatura, piogge e aridità rientrano entro certi limiti. Qualora però le temperature alla fine del secolo subissero un’impennata di 3,7 gradi dai livelli pre-industriali, ciò comporterebbe una drastica riduzione delle aree sicure, in alcune zone più di altre (Asia meridionale e sudorientale e nella zona del Sahel in Africa). ...

Advertising

Ninfearosa : RT @Greenreport_it: Con il cambiamento climatico a rischio un terzo della produzione alimentare mondiale - - dario_gned : RT @Kwizera06428241: Gia' nel 2017 i 'cattolici per il clima' volevano bloccare le fonti fossili di energia, senza preoccuparsi troppo se q… - ALisimberti : RT @Kwizera06428241: Gia' nel 2017 i 'cattolici per il clima' volevano bloccare le fonti fossili di energia, senza preoccuparsi troppo se q… - Loestestest : RT @Kwizera06428241: Gia' nel 2017 i 'cattolici per il clima' volevano bloccare le fonti fossili di energia, senza preoccuparsi troppo se q… - Peter_Italy : RT @Kwizera06428241: Gia' nel 2017 i 'cattolici per il clima' volevano bloccare le fonti fossili di energia, senza preoccuparsi troppo se q… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima terzo Clima, un terzo produzione agricola mondiale a rischio in 2100 Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere al tasso attuale un terzo della produzione alimentare mondiale sarà a rischio , alla fine di questo secolo . Questo il quadro, tutt'altro che incoraggiante, tratteggiato dalla ricerca dell'Università finlandese di Aalto, ...

Provincia di Rimini: Patto provinciale per il lavoro e per il clima ...del Patto provinciale per il lavoro e per il clima: per dare avvio al lavoro delle task force tematiche che sono state costituite (impresa, formazione e lavoro, transizione ecologica, welfare e terzo ...

Clima, un terzo produzione agricola mondiale a rischio in 2100 Borsa Italiana Clima, un terzo produzione agricola mondiale a rischio in 2100 (Teleborsa) - Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere al tasso attuale un terzo della produzione alimentare mondiale sarà a rischio, alla fine di questo secolo. Questo il quadro, tutt'al ...

Orgoglio e nostalgia di casa nel tramontare della vita Mentre sono in pieno svolgimento le celebrazioni per il centenario della nascita del poeta, viene pubblicato infatti il terzo volume di questa biografia ... la sua “Grande Opera” da non badare al ...

Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere al tasso attuale undella produzione alimentare mondiale sarà a rischio , alla fine di questo secolo . Questo il quadro, tutt'altro che incoraggiante, tratteggiato dalla ricerca dell'Università finlandese di Aalto, ......del Patto provinciale per il lavoro e per il: per dare avvio al lavoro delle task force tematiche che sono state costituite (impresa, formazione e lavoro, transizione ecologica, welfare e...(Teleborsa) - Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere al tasso attuale un terzo della produzione alimentare mondiale sarà a rischio, alla fine di questo secolo. Questo il quadro, tutt'al ...Mentre sono in pieno svolgimento le celebrazioni per il centenario della nascita del poeta, viene pubblicato infatti il terzo volume di questa biografia ... la sua “Grande Opera” da non badare al ...