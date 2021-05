Bimbo di 2 anni muore annegato nella piscina di casa (Di martedì 18 maggio 2021) Choc nel pescarese dove un di appena 2 anni è morto annegato nella piscina della villetta in cui abita la sua famiglia. Il dramma è accaduto ieri sera intorno alle 20 in via Maddalena a Città Sant'... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021) Choc nel pescarese dove un di appena 2è mortodella villetta in cui abita la sua famiglia. Il dramma è accaduto ieri sera intorno alle 20 in via Maddalena a Città Sant'...

Advertising

BADU____ : @repubblica E il bimbo della mia vicina che ha solo sei anni ma gioca sempre con i fiammiferi allora??? - UnioneSarda : #Pescara - Bimbo di 2 anni annega in piscina, la tragedia nella villa di famiglia - LobbaLuisa : RT @Lauraquaglia56: STEFANIA MANSI Oliver.... Forza cd per questo bimbo trovato da poco per fortuna sta iniziando a prendere fiducia era mo… - paolochiariello : #Juorno #bimbo annega nella piscina di casa - juornoit : @paolochiariello #Juorno #bimbo annega nella piscina di casa -