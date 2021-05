Assicurazioni Axa, arriva la vendetta con ransonware dagli hacker (Di martedì 18 maggio 2021) Un gruppo di hacker che opera nel sud-est asiatico si è vendicato con un ransomware contro le Assicurazioni AXA dopo che queste avevano deciso di dismettere le polizze in cui avrebbero rimborsato i clienti che avessero subito attacchi ransom e avessero deciso di pagare. Un gruppo di hacker criminali chiamato Avaddon ha portato a termine L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 18 maggio 2021) Un gruppo diche opera nel sud-est asiatico si è vendicato con un ransomware contro leAXA dopo che queste avevano deciso di dismettere le polizze in cui avrebbero rimborsato i clienti che avessero subito attacchi ransom e avessero deciso di pagare. Un gruppo dicriminali chiamato Avaddon ha portato a termine L'articolo proviene da Consumatore.com.

