Ariana Grande si è sposata, il matrimonio segreto con Dalton Gomez (Di martedì 18 maggio 2021) Ariana Grande si è sposata. La giovane cantante ha detto “sì” a Dalton Gomez. I due stanno insieme dall’inizio del 2020. La coppia ha optato per una cerimonia molto intima, con appena 20 invitati. Hanno celebrato le nozze nella villa di Ariana Grande a Montecito, in California. Lo scorso dicembre Ariana aveva pubblicato su Instagram una foto con il suo compagno e un anello di diamanti e perle al dito. E oggi è arrivata la lieta notizia. Ariana Grande si è sposata con Dalton Gomez La notizia è arrivata da un portavoce dell’artista. “Si sono sposati. È stato un matrimonio piccolo ed intimo, meno di 20 persone. La stanza era così piena di felicità e ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021)si è. La giovane cantante ha detto “sì” a. I due stanno insieme dall’inizio del 2020. La coppia ha optato per una cerimonia molto intima, con appena 20 invitati. Hanno celebrato le nozze nella villa dia Montecito, in California. Lo scorso dicembreaveva pubblicato su Instagram una foto con il suo compagno e un anello di diamanti e perle al dito. E oggi è arrivata la lieta notizia.si èconLa notizia è arrivata da un portavoce dell’artista. “Si sono sposati. È stato unpiccolo ed intimo, meno di 20 persone. La stanza era così piena di felicità e ...

Advertising

BBCWorld : Ariana Grande marries Dalton Gomez in 'intimate' ceremony - TheSun : Ariana Grande marries fiance Dalton Gomez - PulseNigeria247 : American singer Ariana Grande marries Dalton Gomez in a private ceremony - starposty : RT @lvuist91: ariana grande si è sposata senza far sapere niente a nessuno kylie jenner ha mantenuto segreta la gravidanza damiano david ha… - BYELIAMILOVEYOU : RT @lvuist91: ariana grande si è sposata senza far sapere niente a nessuno kylie jenner ha mantenuto segreta la gravidanza damiano david ha… -