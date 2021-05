Annalisa Malara | Premio donna 8 marzo | Possiamo fare la differenza

Advertising

Il Giorno

Lo ha dichiarato questa mattina sotto i portici del Broletto, l'anestesista che lavorava nell'ospedale di Codogno e che per prima ha scoperto la presenza del coronavirus nel mondo ...Vezzani (Aidm): 'Spetterà a loro ricostruire Ssn ma faticano a ricoprire ruoli apicali'" 'L e donne, sin da subito, sono state in prima linea nella gestione della pandemia .è l'anestesista dell'ospedale di Codogno che per prima ha intuito la diagnosi del paziente 1. Era il 19 febbraio 2020. Tre ricercatrici italiane dell'Istituto Spallanzani sono poi ...Per questa edizione speciale del premio, istituito dalla Consigliera di Parità, tante lodigiane benemerite che si sono distinte verso il prossimo nella gestione della pandemia ...Per una donna caparbia, che è andata oltre i protocolli, che ha seguito l’istinto. E ha permesso così di far emergere il primo caso di coronavirus del mondo occidentale. Conse ...