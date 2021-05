Amici 20, Sangiovanni commenta la finale al fianco di Giulia Stabile: “Era ciò che desideravo dal primo bacio in casetta” (Di martedì 18 maggio 2021) Sangiovanni è il secondo classificato di Amici 20. Il cantante si è giocato il podio con la sua fidanzata Giulia Stabile, che alla fine ha ottenuto la vittoria grazie al risultato del televoto. Sangiovanni, intervistato da Il Messaggero, ha ammesso di aver sperato in una finale del genere sin dall’inizio del suo percorso nel talent: Sì: era ciò che desideravo dal primo bacio in casetta. Quando siamo rimasti solo noi due non importava che a vincere fossi io o lei: ce l’avevamo fatta entrambi. Sulla Stabile ha poi aggiunto: È una persona bellissima, con una grande storia alle spalle: ha trasformato le delusioni e le offese subite in un messaggio potente. È un esempio. Dentro Amici ci ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 maggio 2021)è il secondo classificato di20. Il cantante si è giocato il podio con la sua fidanzata, che alla fine ha ottenuto la vittoria grazie al risultato del televoto., intervistato da Il Messaggero, ha ammesso di aver sperato in unadel genere sin dall’inizio del suo percorso nel talent: Sì: era ciò chedalin. Quando siamo rimasti solo noi due non importava che a vincere fossi io o lei: ce l’avevamo fatta entrambi. Sullaha poi aggiunto: È una persona bellissima, con una grande storia alle spalle: ha trasformato le delusioni e le offese subite in un messaggio potente. È un esempio. Dentroci ...

