Altro errore nelle vaccinazioni: 4 dosi a una 67enne (Di martedì 18 maggio 2021) Paura e apprensione per una donna che a Livorno ha ricevuto 4 dosi di vaccino. Nessuna reazione segnalata ma si trova ricoverata per monitorare la situazione Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Paura e apprensione per una donna che a Livorno ha ricevuto 4di vaccino. Nessuna reazione segnalata ma si trova ricoverata per monitorare la situazione

Advertising

Corriere : Vaccino, dopo il caso della 23enne un altro errore in Toscana: quattro dosi somministra... - SkyTG24 : Vaccino Covid, altro errore in Toscana: 4 dosi somministrate ad una 67enne - ManuFilippone95 : RT @MarcoKappa11: Ziliani: 'Errore Calvarese? La Serie A è quel campionato in cui un arbitro devia 60 milioni dalle casse di un club a quel… - 0n_my_0wn_vol6 : @flowyrus Più che altro confondono il dire che lui si deve informare su determinate cose e che è umano e dunque sba… - bonagjergji1 : RT @SkyTG24: Vaccino Covid, altro errore in Toscana: 4 dosi somministrate ad una 67enne -