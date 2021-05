4 dosi Pfizer ad una donna di 67 anni | nuovo caso in Toscana

(Di martedì 18 maggio 2021) Quattroad unadi 67in. Figliuolo: “Credo più a errore di stanchezza”. ROMA – Quattrodel vaccinoad unadi 67. Ilerrore durante la somministrazione è avvenuto ancora una volta in. Come riportato dall’Adnkronos, la paziente ha ricevuto il farmaco senza essere diluito. E’ in corso un’indagine per capire meglio il motivo di questo errore. Anche se al momento non sono stati segnalati particolari problemi per la. Le condizioni sono buone e nelle prossime ore potrebbe ritornare a casa.. Brizzi: “La signora sta bene” A confermare le buone condizioni della ...

...30 ml di vaccino- Biontech non diluito, corrispondenti al quantitativo impiegato per 4", si legge in una nota diffusa online dall'Asl toscana. "La signora è stata prima un'ora in ...... " all'hub vaccinale di Livorno a una donna di 67 anni sono stati iniettati per errore 0,30 ml di vaccino- Biontech non diluito, corrispondenti al quantitativo impiegato per 4". Nell'...È previsto per domani l’arrivo nelle Marche di oltre 50mila dosi del vaccino Pfizer, una consegna che permetterà anche di far fronte al mancato invio di 8.900 dosi di Moderna. “Domani arriveranno ...'La signora - ha spiegato Brizzi - è stata subito presa in carico dalla struttura e dal referente medico e infermieristico, è stata tenuta in osservazione per un'ora e non ha avuto particolari malori.