Volo dall'India, effettuati i tamponi di fine quarantena: martedì i risultati (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella mattinata di lunedì 17 maggio Ats Bergamo ha effettuato, in collaborazione con il Policlinico San Pietro/Gruppo San Donato, i test molecolari sui passeggeri del Volo atterrato dall'India il 3 maggio scorso a Orio al Serio e attualmente ospitati presso due Covid hotel. L'esito degli esami sarà noto presumibilmente nella giornata di martedì: eventuali test positivi verranno inviati all'ospedale Sacco per il sequenziamento e l'individuazione della variante. I passeggeri negativi saranno "liberati" a meno che non vengano individuati come contatti stretti dei soggetti che dovessero risultare positivi (esempio condivisione di camera) e avranno quattordici giorni di quarantena da fare (al termine della quale verranno nuovamente sottoposti a tampone). I sei passeggeri già positivi, qualora risultassero ancora positivi, ...

