VIDEO Giulia Provvedi | il salto sullo skate è un disastro | ed è subito paperissima

(Di lunedì 17 maggio 2021) L'ex del portiere dell'Atalanta, Gollini, ha postato undi una sua caduta divertente mentre girava un-sport per i social. Come al solito la componente del duo Le Donatella mostra la sua ironia

Advertising

lapinella : Giulia e Chris Martin... troppo per il mio cuore??????? #giuliastabile #amici #Amici20 #coldplay - TIM_Official : Ecco la reaction di Giulia, la vincitrice di #Amici20, dopo aver ottenuto il #PremioTIM! ?? È stata una serata pazze… - emergenzavvf : Sono i nostri esperti di topografia applicata al soccorso (TAS), fondamentali nella ricerca di dispersi. Ne sono st… - LudovicaValerio : RT @BasiniLaura: Il primo contatto tra Giulia e lo scettro del potere ?? #prelemi - enn_0000 : RT @artofsangiulia: “Sei pronta? Vinci tu” e lei indica lui, il bacino, “è tua è tua” e lei lo indica di nuovo, “è la tua carta” e lo è dav… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Giulia

Chi ha seguito Amici 20 dal principio, non ha potuto fare a meno di ricordare queldi Andreas Muller che il 14 Novembre 2020 racconta ache quel banco era il suo, si legge sul sito ...... ha cucito sudei vestiti pazzeschi!'. Insomma, finito il programma qualche polemica continua ancora ad aleggiare. Ti potrebbe interessare: 'Ilche sta sconvolgendo'. Rudy Zerbi e Arisa, ...La pianista trevigiana Giulia Vazzoler – oltre 100.000 follower su Instagram – racconta i retroscena della attività d’insegnante al Conservatorio di Campobasso divisa fra Dad, lezioni in presenza, chi ...Chi è il vincitore di Amici 2021? A trionfare è stata la ballerina Giulia in una finale con il fidanzato Sangiovanni. Ecco tutti i premi ! Video Witty Tv.