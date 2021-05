Vaccini Lazio, nuovo open day over 40 il prossimo weekend (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - “Il prossimo fine settimana un altro open day" del vaccino anti covid "per gli over 40. Il 2 giugno probabilmente open day per i maturandi". Ad annunciarlo è l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, ospite di 'Che giorno è' su Rai Radio1. Nel fine settimana appena concluso ha avuto luogo nel Lazio l'open day del vaccino AstraZeneca, che ha riscosso grandi adesioni. “Visto il successo che c'è stato, le modalità molto semplici di accesso e anche le file, molto ridotte, lo ripeteremo durante tutti i fine settimana", spiega D'Amato. "Il prossimo fine settimana -aggiunge- sarà ancora per gli over 40. Poi, man mano, scenderemo anche sulle altre fasce in maniera coerente con la programmazione regionale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - “Ilfine settimana un altroday" del vaccino anti covid "per gli40. Il 2 giugno probabilmenteday per i maturandi". Ad annunciarlo è l'assessore alla Salute della RegioneAlessio D'Amato, ospite di 'Che giorno è' su Rai Radio1. Nel fine settimana appena concluso ha avuto luogo nell'day del vaccino AstraZeneca, che ha riscosso grandi adesioni. “Visto il successo che c'è stato, le modalità molto semplici di accesso e anche le file, molto ridotte, lo ripeteremo durante tutti i fine settimana", spiega D'Amato. "Ilfine settimana -aggiunge- sarà ancora per gli40. Poi, man mano, scenderemo anche sulle altre fasce in maniera coerente con la programmazione regionale e ...

nzingaretti : Oggi nel Lazio diminuiscono i nuovi casi #Covid19. Diminuisce il numero delle terapie intensive occupate, dei ricov… - lifestyleblogit : Vaccini Lazio, nuovo open day over 40 il prossimo weekend - - TeleuniversoTV : Lazio – Vaccini, D’Amato: «Prossimo week-end nuovo open day per over 40. Per i maturandi intorno al 2 giugno» : - maelmale : RT @Letargo6: Vaccini Lazio, Zingaretti: 'Vaccineremo i maturandi'! RAGAZZI, PROPRIO PERCHE' MATURANDI..CHE SIGNIFICA AVER UN MINIMO DI INT… - Adnkronos : Dopo il successo dell'open day #AstraZeneca si replica nel Lazio. Novità in arrivo anche per i maturandi. -