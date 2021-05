Turquoise Carpet | il lato glamour dell’Eurovision

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 17 maggio 2021) Alcune delegazioni rinunciano al, la cerimonia di induzione all’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam. Cos’è il? Ilè ilSong Contest. Gli artisti in gara sfilano con i loro abiti migliori e concedono brevi interviste. Quest’anno alcune delegazioni sono rimaste in albergo mentre la cerimonia si svolgeva. Il motivo? Si chiama Covid-19. 4 delle 39 delegazioni in gara quest’anno devono attendere l’esito dei tamponi. Tutto comincia perché un ospite dell’hotel nel quale alloggiano le delegazioni di Malta, Romania, Islanda e Polonia scopre di aver contratto il virus. Destiny, rappresentante di Malta, informa i fan dell’accaduto tramite social. 34 dunque ...