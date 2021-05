Traffico di rifiuti | 13 arresti della Dda in Puglia | Campania | Sicilia e Calabria

(Di lunedì 17 maggio 2021) L'operazione dei carabinieri del Noe con i finanzieri del comando provinciale di Taranto, è coordinata dalla Dda di Lecce. Sequestri per centinaia di migliaia di euro

La Gazzetta del Mezzogiorno

Ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata alillecito disu tutto il territorio nazionale e riciclaggio Redazione ON 17 Maggio 2021 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print TelegramIl ciclo deie ildi quelli tossici, infrastrutture sicure e sostenibili per l'ambiente, l'economia e la qualità di vita delle persone, gli effetti della pandemia su bambini e ragazzi e sulle ...Tredici persone indagate e nove province italiane coinvolte. Sono i numeri che descrivono l’operazione denominata ‘All black’ e che i carabinieri del Noe assieme ai finanzieri del comando di Taranto h ...In corso un'operazione coordinata dalle direzione distrettuale antimafia di Lecce nell’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone.