Rispoli sulla municipale di Scafati | “La priorità è la sicurezza degli agenti”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Per glilaè lavorare in“. Così Angelo, segretario provinciale Csa di Salerno, in merito alla situazione della poliziadi. “Non abbiamo mai chiesto le dimissioni di nessuno ma poniamo un problema di maggior rispetto. C’è al momento un organico carente con attrezzature fatiscenti, anche se salutiamo positivamente l’arrivo di parte delle divise. Assistiamo ad un attacco moralmente brutto sul fatto che vecchi accordi riguardanti aspetti finanziari non vengano applicati. Tutto ciò alimenta un clima di sfiducia e tensione tra i lavoratori. Non è a seconda del dirigente che gli accordi vanno applicati o meno. Quando non vengono condivisi dal nuovo dirigente vanno disdetti, senza applicare atti ...

