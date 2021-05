Omofobia | Binetti | ' ddl Zan discriminante e divisivo | non va affossato ma cambiato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Il disegno di legge legge Zan è scritto male. E per questo motivo sono impegnata a modificare una legge che è intrinsecamentee divisiva. La condanna della violenza c'è già in molte altre leggi esistenti ma se si vuole ribadirla lo si faccia almeno con chiarezza e senza ambiguità, senza ampliare l'arco delle discriminazioni e creare nuove vittime di violenza". Lo afferma la senatrice Udc Paola, in occasione della Giornata internazionale contro l'omotransfobia interviene "Concordo con il punto di vista espresso ieri dal presidente della Cei, Gualtiero Bassetti: il disegno di legge -aggiunge l'esponente centrista- va corretto, non. Serve una legge chiara, in modo che non abbia infiniti sensi e interpretazioni. La distinzione tra i generi esiste in natura, con le ...