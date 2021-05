No vax in piazza a Roma contro obbligo vaccino

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il popolo no-vax si è dato appuntamento a, inBocca della Verità, a poche centinaia di metri dal ministero della Salute, che si trova sull’altra sponda del Tevere, per manifestarel’vaccinale e il green pass. A promuovere l’iniziativa il gruppo ‘Movimento 3V Partito politico’. “Chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che intendono manifestarel’orrendovaccinale,l’assurdo green pass,il deleterio slittamento del voto elettorale”, sottolinea su Facebook il ‘Movimento 3V Partito politico’, pagina seguita da 30mila iscritti al social network. “Quello che 3V ripete da anni sta per avverarsi: l’imposto ai bambini ha rappresentato solamente la prima tappa di quella che è una ...

Si risponde così alle diffidenze di certe frange 'no', alle quali diciamo che la battaglia al ... "Siamo a 2 settimane dalla ormai famosa festa dell'Inter inDuomo - fa notare l'immunologo - ...Si risponde così alle diffidenze di certe frange 'no', alle quali diciamo che la battaglia al ... 'Siamo a 2 settimane dalla ormai famosa festa dell'Inter inDuomo - sottolinea l'immunologo - ..."In attesa di abbandonare i bollettini epidemiologici nella loro routinaria ritualità, oggi possiamo dirlo: la campagna di vaccinazione sta funzionando alla grande e i numeri si avvicinano dappertutto ...I vaccini contro il Covid rendono l'Italia tutta uguale, per la prima volta. E' quanto dice all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medici ...