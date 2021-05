NBA 2021, i risultati della notte (17 maggio): le 30 squadre in campo insieme, Westbrook trascina i Wizards al play-in. Tutti i verdetti (Di lunedì 17 maggio 2021) Come pochissime altre volte nella storia, almeno da quando le franchigie NBA sono diventate 30, tutte quante sono scese in campo nella notte. 72a e ultima partita di regular season per tutte, ma non è una di quelle normali: si decidono infatti diversi posti tra playoff e play-in. Andiamo a vedere cos’è accaduto. I New York Knicks (41-31) superano bene i Boston Celtics (36-36) per 96-92, chiudono la regular season in bellezza e si godono un RJ Barrett da 22 punti, sorretto da Julius Randle con 20 e Alec Burks con 17. Dall’altra parte non bastano i 18 dalla panchina di Jabari Parker. Ma la vera gara decisiva è quella dei Washington Wizards (34-38), che battono gli Charlotte Hornets (33-39) 115-110 e si assicurano l’ottavo posto a Est e la sfida proprio con i Celtics nel play-in. Il tutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Come pochissime altre volte nella storia, almeno da quando le franchigie NBA sono diventate 30, tutte quante sono scese innella. 72a e ultima partita di regular season per tutte, ma non è una di quelle normali: si decidono infatti diversi posti traoff e-in. Andiamo a vedere cos’è accaduto. I New York Knicks (41-31) superano bene i Boston Celtics (36-36) per 96-92, chiudono la regular season in bellezza e si godono un RJ Barrett da 22 punti, sorretto da Julius Randle con 20 e Alec Burks con 17. Dall’altra parte non bastano i 18 dalla panchina di Jabari Parker. Ma la vera gara decisiva è quella dei Washington(34-38), che battono gli Charlotte Hornets (33-39) 115-110 e si assicurano l’ottavo posto a Est e la sfida proprio con i Celtics nel-in. Il tutto ...

