Moggi: ”Napoli al completo poteva lottare per lo Scudetto” (Di lunedì 17 maggio 2021) Moggi: “Coppa UEFA? Le vittorie a Napoli hanno più gusto. Quella squadra vincerebbe il campionato di oggi con 20 punti di vantaggio! Su Gattuso…” Luciano Moggi, ex dirigente, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare della Coppa Uefa vinta con il Napoli, della squadra azzurra che -al completo e zenza infortuni vari- avrebbe potuto lottare per lo Scudetto, di Gattuso e di altro. Queste le sue parole: SULLA COPPA UEFA VINTA CON IL Napoli “Coppa UEFA con il Napoli? Ricordo importante, quando si vince a Napoli ci si gusta di più la vittoria anche perché è importante. C’è la soddisfazione di vedere un pubblico godersi le vittorie, ci sono giorni di festa che durano nel tempo. ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 17 maggio 2021): “Coppa UEFA? Le vittorie ahanno più gusto. Quella squadra vincerebbe il campionato di oggi con 20 punti di vantaggio! Su Gattuso…” Luciano, ex dirigente, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare della Coppa Uefa vinta con il, della squadra azzurra che -ale zenza infortuni vari- avrebbe potutoper lo, di Gattuso e di altro. Queste le sue parole: SULLA COPPA UEFA VINTA CON IL“Coppa UEFA con il? Ricordo importante, quando si vince aci si gusta di più la vittoria anche perché è importante. C’è la soddisfazione di vedere un pubblico godersi le vittorie, ci sono giorni di festa che durano nel tempo. ...

Advertising

MaxSergio72 : RT @Enzovit: Moggi: ''Napoli al completo poteva lottare per lo Scudetto'' - Enzovit : Moggi: ''Napoli al completo poteva lottare per lo Scudetto'' - phierpez : Secondo me queste affermazioni non aiutano ad acquisire credibilità. Anzi. Forse la fanno perdere. **Auriemma: 'Mog… - sscalcionapoli1 : Moggi: “Coppa UEFA? Le vittorie a Napoli hanno più gusto, Champions? Per me c’è solo un posto con 2 concorrenti, Mi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Moggi: 'Coppa UEFA? Le vittorie a Napoli hanno più gusto, Champions? Per me c’è solo un posto con 2 concorrent… -