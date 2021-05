Martina Franca | cinquanta attualmente positivi a test corona virus Comunicazione del sindaco

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 17 maggio 2021) Di seguito unadiffusa dal Comune di: Secondo i dati della Asl, giunti per il tramite della Prefettura, ial covid al 16 maggio sono 50. Coloro che sono posti in quarantena per contatto stretto Covid sono 146 mentre i cittadini in quarantena sintomatici in attesa di tampone sono 2. In isolamento domiciliare pertà alsono 15. Registriamo, quindi, dati un pò più confortanti ma è fondamentale continuare ad attuare comportamenti corretti. Ora auspichiamo che riprendano con più forza le vaccinazioni della nostra popolazione. L'articolo...