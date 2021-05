Mappe Criminali | Speciale Di Due Puntate Sulla ‘ndrangheta

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 maggio 2021) Laè la mafia più potente, più ramificata. Nella sua vera struttura però rimane un mistero,di duein tvMuove carichi di cocaina in tutto il mondo, colleziona appalti, nonostante arresti e processi continua ostinata ad infettare l’Italia e non solo. Per tutti, laè la mafia più potente, più ramificata. Nella sua vera struttura però rimane un mistero. Lo raccontano e hanno l’ambizione di svelarlo con contenuti esclusivi e interviste inedite la quinta e la sesta puntata di “”, una produzione Invisible Dog per SkyTv8 in onda tutti i martedì in seconda serata, che con il giornalista Daniele Piervincenzi attraversa l’Italia per ricostruirne le geografie. ...