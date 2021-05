Madame difende Sangiovanni dalle critiche | “Non è un raccomandato | ha un grande team”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) La cantanteinterviene in difesa di, finalista di Amici per la categoria cantanti, che, pur non avendo vinto il talent show si è comunque aggiudicato numerosi premi, tra cui anche quello della critica.è stato tra gli allievi più amati ed apprezzati dal pubblico, ma nelle ultime ore sono state fatte molte dure insinuazioni su di lui, così dure da spingere persinoa intervenire su Twitter in sua difesa. I due sono infatti legati da un rapporto artistico e di amicizia, e ne da lei stessa spiegazione con un tweet. “Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito” ha affermato, che aggiunge: “L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria”. E’ stato qui che poi la cantante ha ...