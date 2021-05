John Travolta e Bruce Willis di nuovo insieme sul set a 27 anni da 'Pulp Fiction' (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono iniziate a Maui, nelle Hawaii, le riprese dell'action 'Paradise City', film diretto da Chuck Russell, che segna il ritorno sul set di una coppia di star come Bruce Willis e John Travolta . I due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono iniziate a Maui, nelle Hawaii, le riprese dell'action 'Paradise City', film diretto da Chuck Russell, che segna il ritorno sul set di una coppia di star come. I due ...

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Non vediamo l'ora di rivederli insieme. O meglio, uno contro l'altro. #BruceWillis #JohnTravolta - ParamountItalia : Non vediamo l'ora di rivederli insieme. O meglio, uno contro l'altro. #BruceWillis #JohnTravolta - oliveverdionere : @callitwhatulike quello con gli occhiai che sembra john travolta - radiokemonia : Stai ascoltando: John Travolta-Sandy La musica anni 80 solo su - lionslap : The Poison Rose. Francesco Cinquemani & George Gallo, 2019. John Travolta, Morgan Freeman. -