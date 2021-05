Isola | Angela Melillo ‘minaccia’ Miryea | lo scontro è sempre più duro!

Advertising

IsolaDeiFamosi : 'Non fare l'Angela Melillo della situazione' nuovo modo di dire subito #Isola - LAbimbadiTZ : E Angela mi sta antipatica E Roberto mi sta antipatico E Valentina mi sta antipatico E Isolde mi sta antipatica E… - 4lice_B3n3 : Angela che si aspettava? Che Roberto la ringraziasse? #isola - marta0167899 : RT @jackstovolandoo: Godo cerioli resta e voglio che crei il caos con Angela ora #isola - serenachiara : RT @_imsarax: ANGELA MA STUPITA DI COSA CHE LO HAI NOMINATO ma basta #tommasozorzi #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Angela

Il Sussidiario.net

Melillo di nuovo sotto accusa per le nomination all'dei Famosi 2021 Ancora una volta volano stracci traMelillo e Miryea Stabile . Chi ha seguito l'dei Famosi 2021 sa bene che non è la prima volta che le due finiscono allo scontro e in mezzo ci sono sempre le nomination. La prima volta la ...A disturbare Matteo Diamante e gli altri naufraghi dell'dei Famosi 2021 è il fatto che ... I due non trovano un punto di accordo e ancheMelillo viene tirata in mezzo alla discussione ...Angela Melillo, lite con Miryea Stabile all'Isola dei Famosi 2021 ancora per le nomination, questa volta quella di Matteo Diamante ...Malore per Valentina Persia all’Isola dei famosi 2021. La naufraga è svenuta mentre stava cercando di pescare. Una piccola folla di naufraghi le si è radunata intorno per cerc ...