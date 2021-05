Il volontariato Qui è già capitale (Di lunedì 17 maggio 2021) I numeri ci sono e «parlano». Nella nostra provincia operano 4.768 enti non profit (il 90% sono associazioni) che raccolgono l’impegno di ben 104.356 persone: significa che un bergamasco su 10 dedica parte del proprio tempo a dare risposte ai bisogni del prossimo e della comunità. Il 61,7% sono uomini, il 41,6% ha tra i 30 e i 54 anni, il 18,75% ne ha meno di 30. Gli enti sono impegnati in diversi ambiti: dal socio-sanitario all’ambiente, dalla cultura all’animazione. A questi numeri certificati dall’Istat vanno aggiunti gli incalcolabili, i tanti gruppi informali, come quelli missionari che sostengono le attività di sacerdoti bergamaschi nel Sud del mondo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 maggio 2021) I numeri ci sono e «parlano». Nella nostra provincia operano 4.768 enti non profit (il 90% sono associazioni) che raccolgono l’impegno di ben 104.356 persone: significa che un bergamasco su 10 dedica parte del proprio tempo a dare risposte ai bisogni del prossimo e della comunità. Il 61,7% sono uomini, il 41,6% ha tra i 30 e i 54 anni, il 18,75% ne ha meno di 30. Gli enti sono impegnati in diversi ambiti: dal socio-sanitario all’ambiente, dalla cultura all’animazione. A questi numeri certificati dall’Istat vanno aggiunti gli incalcolabili, i tanti gruppi informali, come quelli missionari che sostengono le attività di sacerdoti bergamaschi nel Sud del mondo.

