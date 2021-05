Il sondaggio Swg: Pd sorpassato da FdI (Di lunedì 17 maggio 2021) Alla fine il sorpasso c'è stato. FdI ha messo la freccia ed ha superato il Pd, almeno secondo le intenzioni di voto registrate nell'ultimo sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 di Enrico Mentana. Il partito guidato da Giorgia Meloni diventa così la seconda forza politica alle spalle della Lega. Una clamorosa affermazione, quella di FdI, non del tutto inaspettata. L'... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Alla fine il sorpasso c'è stato. FdI ha messo la freccia ed ha superato il Pd, almeno secondo le intenzioni di voto registrate nell'ultimodi Swg realizzato per il Tg di La7 di Enrico Mentana. Il partito guidato da Giorgia Meloni diventa così la seconda forza politica alle spalle della Lega. Una clamorosa affermazione, quella di FdI, non del tutto inaspettata. L'...

Advertising

lorepregliasco : Nel sondaggio del lunedì di SWG per il TG La7 Fratelli d'Italia (19,5%) ha superato il PD (19,2). - HuffPostItalia : Sondaggio Swg/TgLa7. Meloni supera il Pd, ora davanti c'è solo Salvini - you_trend : Sondaggio @swg_research per @TgLa7: FDI sorpassa il PD - fdragoni : Questo di #SWG per #TGLA7 è il secondo sondaggio -dopo #EMG per #RAI3- a posizionare la #Meloni sopra #Letta. A sin… - farfarello13 : RT @luigivanti: Secondo il sondaggio Swg trasmesso poco fa su La7, la Lega e' il primo partito,mentre Fdi e' seconda. Ed insieme superano… -