Il secondo azionista attacca la Juve per la Superlega

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lindsell Train si lancia all’attacco dintus e Manchester United per il danno reputazionale derivante dal tentativo di creazione di una nuovaeuropea. Il fondo inglese –del club bianconero – ha criticato i club dopo la mossa “separatista”, che per il momento non ha dato i suoi frutti. Lindsell Train possiede L'articolo

Advertising

Maurizi96745767 : @Vivacangaceiro1 @BaddHandss @raffaellapaita Intanto non rievocare il dolore dei familiari, le cose vanno fatte sec… -

Ultime Notizie dalla rete : secondo azionista

Il Fatto Quotidiano

La societa' e GC Holding assumeranno impegni di lock - upla prassi di mercato per ... Ad esito dell'offerta, GC Holding rimarra' l'di maggioranza della societa'. Com - Sim 17 - 05 - ...Lo stesso giorno è intervenuto duramente in cda per contestare metodo e merito di una gestione che considera troppo targata Mediobanca , primocon il 12,9%. Ora ilround , con la ...Il vicepresidente del Senato viene tirato in ballo per la bancarotta di un call center siciliano. E intorno al crac di Qè si muovono parenti, amici e ...In Italia gli incubatori e gli acceleratori di start up, secondo il report 2020 di Social Innovation Monitor, sono poco più di 200. Di questi, circa la metà sono a partecipazione pubblica. E rientrano ...