Il Miur è stato condannato a risarcire un bambino vittima di bullismo

Leggi su consumatore

(Di lunedì 17 maggio 2021) La mattina del 20 febbraio 2008 in una scuola elementare undi 10 anni che era andato in bagno veniva malmenato da un suo coetaneo di un’altra classe. La toilette per qualche motivo, e in una scuola elementare ce ne possono essere tanti, non era sorvegliata dal corpo insegnanti e nemmeno dal personale L'articolo proviene da Consumatore.com.