Il fantino Brio muore in un incidente. Con la Porsche contro un albero a Bolgheri (Di lunedì 17 maggio 2021) Siena,17 maggio 2021 " "Non può essere lui, non può essere successo ad Andrea". Eppure era vero: uno dei fantini più amati e apprezzati, una persona che difficilmente passava indifferente per il modo ... Leggi su lanazione (Di lunedì 17 maggio 2021) Siena,17 maggio 2021 " "Non può essere lui, non può essere successo ad Andrea". Eppure era vero: uno dei fantini più amati e apprezzati, una persona che difficilmente passava indifferente per il modo ...

Advertising

RiccucciSilvia : RT @qn_lanazione: Choc a #Siena. Il fantino Brio muore in un incidente. Con la Porsche contro un albero a Bolgheri - NoiNotizie : RT @Agenzia_Italia: Morto in un incidente stradale il fantino 'Brio', sei volte vincitore del Palio di Siena - horottoilvetro : RT @Agenzia_Italia: Morto in un incidente stradale il fantino 'Brio', sei volte vincitore del Palio di Siena - Agenzia_Italia : Morto in un incidente stradale il fantino 'Brio', sei volte vincitore del Palio di Siena - sulsitodisimone : Morto in un incidente stradale il fantino 'Brio', sei volte vincitore del Palio di Siena -