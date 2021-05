Il Durc e l’inganno del posticipo delle scadenze da pagare

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 17 maggio 2021) di Roberto Levi. Oggi parliamo del peggior nemico dell’artigiano, ilovvero il Documento Unico di Regolarità contributiva. Ilè una certificazione che deve essere chiesta all’INPS o all’INAIL che certifica i regolari pagamenti dei contributi, dell’INAIL ed eventualmente, della Cassa Edile.Senza questo documento che ha la durata di 4 mesi, un artigiano non può ottenere alcun tipo di incarico ne da un committente privato, ne dalla Pubblica Amministrazione e non può accedere ad un cantiere di lavoro. (Continua dopo la foto) Anche i commercianti itineranti, cioè gli ambulanti, hanno lo stesso problema e stanno ricevendo le ordinanze di sospensione dell’attività per lo stesso motivo.Il 13 maggio, è stato deciso lo slittamento del pagamento dei contributi fissi INPS dovuti dai soggetti appartenenti alla sezione Artigiani e Commercianti; ...