IGN e Game Informer hanno eliminato articoli pro-aiuti per la Palestina sollevando un polverone

(Di lunedì 17 maggio 2021) In seguito alla recente serie di violenti attacchi militari da parte delle forze di difesa israeliane cheraso al suolo interi edifici a Gaza e ucciso oltre 180 palestinesi, IGN ha pubblicato un articolo con collenti a una varietà di associazioni di beneficenza pro-e ha persino messo in evidenza una bandiera palestinese sulla sua testata. Poco dopo, tutti contenuti, insieme a un tweet che promuoveva il post, sono stati rimossi senza alcuna indicazione sul perché e non è stato detto se verranno ripubblicati in un secondo momento. Dopo che il post IGN è stato pubblicato, IGN Israel ha condiviso una dichiarazione sugli account social media affermando di aver condannato l'articolo e il tweet a sostegno degli enti di beneficenza. Al momento non è noto se la società madre di IGN abbia richiesto la rimozione dei contenuti ...

