Google Pixel: allo studio la sua fotocamera sotto al display (Di lunedì 17 maggio 2021) Google Pixel continua a far parlare di sé, e questa volta ci si concentra su quella che sarà la fotocamera frontale dei dispositivi di Mountain View nei prossimi anni. Google Pixel 6 (Adobe Stock)La corsa ad un display pulito, con cornici ridotte all’osso e di qualità sopraffina è, da anni, un’ossessione per i produttori di smartphone. Così tra pop-up camera, punch hole e qualche tentativo di fotocamera in-display, questa volta a scendere in campo è il colosso di Mountain View: Google. POTREBBE INTERESSARTI –> Google I/O 2021: la rivoluzione delle cuffiette wireless Google come ZTE: ecco la sua fotocamera in-display Sebbene le soluzioni adottate ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)continua a far parlare di sé, e questa volta ci si concentra su quella che sarà lafrontale dei dispositivi di Mountain View nei prossimi anni.6 (Adobe Stock)La corsa ad unpulito, con cornici ridotte all’osso e di qualità sopraffina è, da anni, un’ossessione per i produttori di smartphone. Così tra pop-up camera, punch hole e qualche tentativo diin-, questa volta a scendere in campo è il colosso di Mountain View:. POTREBBE INTERESSARTI –>I/O 2021: la rivoluzione delle cuffiette wirelesscome ZTE: ecco la suain-Sebbene le soluzioni adottate ...

PlanetR7_ : La fotocamera in-display in arrivo anche nella serie Google Pixel - balanionut : Leak: primele imagini cu Google Pixel 6 - zazoomblog : La fotocamera in-display in arrivo anche nella serie Google Pixel - #fotocamera #in-display #arrivo #anche - TuttoAndroid : La fotocamera in-display in arrivo anche nella serie Google Pixel - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Tryone Supporto Cellulare, Porta Cellulare da Tavolo Letto - Collo Oca Supporto Regolabile per i… -