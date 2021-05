Giovane gravemente ferito nel Napoletano | indagano i carabinieri

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 20 anni, Giuseppe Orefice, è statoin modo grave da un colpo di pistola. E’ accaduto ieri sera a Castello di Cisterna, nel, in via Nino Taranto, nel complesso di palazzine popolari noto come “legge 219”. Orefice, raggiunto da un proiettile a un polmone, è stato trasportato da alcuni familiari presso l’ospedale di Nola dove è ricoverato con prognosi riservata. Idella compagnia di Castello di Cisternaper ricostruire la dinamica della sparatoria; nella zona non ci sono telecamere di sorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

