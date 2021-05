Gilles Rocca: chi è, età, Miriam, carriera, calciatore (Di lunedì 17 maggio 2021) Gilles Rocca è un attore, regista e personaggio televisvo italiano di grande successo. Lui è uno dei naufraghi di questa ultima edizione de l’Isola dei famosi ed è stato recentemente eliminato dal gioco. Questa sera, lunedì 17 maggio, sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto farà il suo ritorno in Italia nello studio del programma. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Gilles Rocca: chi è? Gilles Rocca nasce a Roma il 12 gennaio 1983, ha 39 anni ed è alto 1 metro ed 80. L’attore ha a lungo coltivato il sogno di diventare un calciatore, arrivando a partecipare al reality show Campioni: il sogno. Dopo aver giocato nel Cervia e per un periodo nelle giovanili della Lazio, ha lasciato il mondo del calcio a causa di un brutto infortunio all’età di 21 ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 17 maggio 2021)è un attore, regista e personaggio televisvo italiano di grande successo. Lui è uno dei naufraghi di questa ultima edizione de l’Isola dei famosi ed è stato recentemente eliminato dal gioco. Questa sera, lunedì 17 maggio, sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto farà il suo ritorno in Italia nello studio del programma. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Roma il 12 gennaio 1983, ha 39 anni ed è alto 1 metro ed 80. L’attore ha a lungo coltivato il sogno di diventare un, arrivando a partecipare al reality show Campioni: il sogno. Dopo aver giocato nel Cervia e per un periodo nelle giovanili della Lazio, ha lasciato il mondo del calcio a causa di un brutto infortunio all’età di 21 ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Con noi questa sera Gilles Rocca ???? #Isola - divinaba68 : RT @06Airam: 'Stasera ci sarà anche Gilles Rocca' #tommasozorzi - ADOROPOWER : Tutti si so scannati...fariba ha infranto le regole..gilles rocca in studio...puntata tranquilla quindi #Isola - LBissioni : RT @06Airam: 'Stasera ci sarà anche Gilles Rocca' #tommasozorzi - Vale0542768295 : RT @king_cicci: Con noi ci sarà Gilles Rocca. Alexa play ad altissimo volume 'pensa che culo' by Stefania Orlando #tommasozorzi -