Gaza, quei fedeli cristiani sotto le bombe israeliane. “Colpiti convento e scuola” (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag – “Siamo tutto chiusi in casa. Il problema è che cominciano ad essere tantissimi quelli che la casa non ce l’hanno più”. Così Gabriel Romanelli, sacerdote argentino della parrocchia cattolica della Sacra Famiglia, a Gaza. Sì perché anche nella Striscia più martoriata del globo vivono e pregano ogni giorno anche fedeli cristiani. E accanto alla stragrande maggioranza di case islamiche ci sono case con la croce, che ospitano una comunità composta da un migliaio di cristiani, dei quali 133 cattolici. “Compresi noi 13 religiosi: il tasso più alto di religiosi per fedeli al mondo…”, fa notare padre Romanelli. Nessuno di loro a Gaza è al sicuro e rischia ogni giorno di essere centrato dalle bombe dell’aviazione israeliana. Le parole del sacerdote latino, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag – “Siamo tutto chiusi in casa. Il problema è che cominciano ad essere tantissimi quelli che la casa non ce l’hanno più”. Così Gabriel Romanelli, sacerdote argentino della parrocchia cattolica della Sacra Famiglia, a. Sì perché anche nella Striscia più martoriata del globo vivono e pregano ogni giorno anche. E accanto alla stragrande maggioranza di case islamiche ci sono case con la croce, che ospitano una comunità composta da un migliaio di, dei quali 133 cattolici. “Compresi noi 13 religiosi: il tasso più alto di religiosi peral mondo…”, fa notare padre Romanelli. Nessuno di loro aè al sicuro e rischia ogni giorno di essere centrato dalledell’aviazione israeliana. Le parole del sacerdote latino, ...

