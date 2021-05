Gaeta, non si fermano all’alt e scappano per le stradine del centro: rocambolesco inseguimento della Polizia (Di lunedì 17 maggio 2021) rocambolesco inseguimento a Gaeta, in Provincia di Latina, nell’ultimo weekend. E’ qui che un’auto con a bordo tre uomini non ha rispettato l’alt intimato da una pattuglia del locale Commissariato impegnata in un posto di controllo, e si è data alla fuga tra le strette vie del centro. Fuga terminata poco dopo, grazie all’intervento di un altro equipaggio della Polizia. Leggi anche: Gaeta, morto l’anziano massacrato di botte da un pregiudicato: la famiglia lo denuncia anche per calunnia I tre, condotti in Commissariato – tutti campani tra i 20 e 32 anni – sono risultati gravati da numerosi precedenti di Polizia (tra gli altri rapina a mano armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). Pertanto, sono stati tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021), in Provincia di Latina, nell’ultimo weekend. E’ qui che un’auto con a bordo tre uomini non ha rispettato l’alt intimato da una pattuglia del locale Commissariato impegnata in un posto di controllo, e si è data alla fuga tra le strette vie del. Fuga terminata poco dopo, grazie all’intervento di un altro equipaggio. Leggi anche:, morto l’anziano massacrato di botte da un pregiudicato: la famiglia lo denuncia anche per calunnia I tre, condotti in Commissariato – tutti campani tra i 20 e 32 anni – sono risultati gravati da numerosi precedenti di(tra gli altri rapina a mano armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). Pertanto, sono stati tutti ...

