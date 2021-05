Fisco | CNPR | “No alla spedizione della cartelle esattoriali sotto l’ombrellone”

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – “vigilia dell’estate non possiamo inondare dii contribuenti. C’è la necessità di trovare il sistema che contempli le esigenze di cassa dello Stato con la capacità di interi settori produttivi di poter saldare i debiti con ilin modo sostenibile”. È quanto ha affermato Alessandro Amitrano (M5s), segretario dell’ufficio di presidenzaCamera dei Deputati nel corso del Forum “Estate, un mare di novità tra riforme,e superbonus” promosso dCassa dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Ho avuto modo di esprimere più volte perplessità – ha aggiunto Amitrano – anche per i tempi di attuazione sull’anno ‘bianco’ fiscale e previdenziale per i lavoratori autonomi e i professionisti. ...

Advertising

iISud24 : Fisco, no alla spedizione della cartelle esattoriali sotto l’ombrellone #17Maggio #Fisco #Economia #Politica … -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco CNPR

Borsa Italiana

...automatica per tutti e deve prevedere un tempo di dieci anni per sanare i debiti con il, con ... " ha rimarcato Paolo Longoni, consigliere d'amministrazione della" ci fa comprendere due cose:......automatica per tutti e deve prevedere un tempo di dieci anni per sanare i debiti con il, con ... Paolo Longoni (consigliere d'amministrazione della) ha rimarcato come: "l'esonero contributivo ...(Teleborsa) - Alla vigilia dell'estate non possiamo inondare di cartelle esattoriali i contribuenti. C'è la necessità di trovare il sistema che contempli le esigenze di cassa dello Stato con ...NAPOLI – “Alla vigilia dell’estate non possiamo inondare di cartelle esattoriali i contribuenti. C’è la necessità di trovare il sistema che contempli le esigenze di cassa dello Stato con la capacità d ...