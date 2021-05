F1, perché la Ferrari confida nel colpaccio a Montecarlo. 5 motivi per credere nel podio (Di lunedì 17 maggio 2021) Domenica la Formula Uno tornerà a gareggiare per le strade di Montecarlo, un contesto ormai anacronistico, ma comunque sempre imprescindibile, perché, volenti o nolenti, il Gran Premio di Monaco rappresenta l’evento più iconografico che il Circus possa mandare in scena. Inutile nascondere come la Ferrari, anche se non lo dichiarerà mai apertamente, covi la speranza di arpionare il primo podio del 2021 proprio sul tracciato cittadino per antonomasia. Ci sono 5 buoni motivi per crederci. 1 – LA COMPETITIVITA’ NEI TRATTI LENTIIl Montmelò ha dimostrato come la Rossa sia competitiva nelle curve a bassa velocità, di cui Le Rocher è infarcita. D’altronde è la pista più lenta in assoluto di tutto il calendario. Non a caso il Gran Premio è l’unico a disputarsi su una distanza ben inferiore a quella dei canonici ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Domenica la Formula Uno tornerà a gareggiare per le strade di, un contesto ormai anacronistico, ma comunque sempre imprescindibile,, volenti o nolenti, il Gran Premio di Monaco rappresenta l’evento più iconografico che il Circus possa mandare in scena. Inutile nascondere come la, anche se non lo dichiarerà mai apertamente, covi la speranza di arpionare il primodel 2021 proprio sul tracciato cittadino per antonomasia. Ci sono 5 buoniper crederci. 1 – LA COMPETITIVITA’ NEI TRATTI LENTIIl Montmelò ha dimostrato come la Rossa sia competitiva nelle curve a bassa velocità, di cui Le Rocher è infarcita. D’altronde è la pista più lenta in assoluto di tutto il calendario. Non a caso il Gran Premio è l’unico a disputarsi su una distanza ben inferiore a quella dei canonici ...

