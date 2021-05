DIRETTA Verona-Bologna: segui la partita LIVE (Di lunedì 17 maggio 2021) Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo, il monday night di Serie A. Scendono in campo al Bentegodi il Verona ed il Bologna. Succede, soprattutto quando mancano ormai pochi giorni alla fine del campionato, di assistere a partite dove i tre punti non contano nulla per nessuna delle squadre. Insomma, gli obiettivi per buona parte delle squadre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 maggio 2021) Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo, il monday night di Serie A. Scendono in campo al Bentegodi iled il. Succede, soprattutto quando mancano ormai pochi giorni alla fine del campionato, di assistere a partite dove i tre punti non contano nulla per nessuna delle squadre. Insomma, gli obiettivi per buona parte delle squadre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TgrRai : #Verona, due gravi incidenti sul #lavoro: operaio finisce con un braccio dentro un rullo; lavoratore ferito da una… - rockolpoprock : Il Volo, il 5 giugno a Verona l’omaggio a Morricone: ‘Il progetto più bello della nostra carriera’… - GuidaTVPlus : 17-05-2021 20:30 #Sportitalia Serie A e B Live - Verona vs Bologna, Venezia vs Lecce (diretta) #Sport #StaseraInTV - costantinovins : Definiti gli orari dell'ultima giornata! Per la corsa Champions #Juve #Napoli e #Milan in contemporanea. Bologna-Ju… - infoitsport : Diretta Verona-Bologna ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming -