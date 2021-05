Covid in Lombardia, 675 nuovi casi. A Bergamo sono 86 positivi in più (Di lunedì 17 maggio 2021) In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-25). A fronte di 20.822 tamponi effettuati, sono 675 i nuovi positivi (3,2%) dichiarati dalla Regione nella giornata di lunedì 17 maggio. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 maggio 2021) Incontinuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-25). A fronte di 20.822 tamponi effettuati,675 i(3,2%) dichiarati dalla Regione nella giornata di lunedì 17 maggio.

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-25). A fronte di 20.822 t… - Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - MediasetTgcom24 : Vaccinata con 4 dosi Pfizer, la 23enne beve 7 litri di acqua al giorno ma è disidratata #Covid… - webecodibergamo : I dati di oggi in Lombardia - LiaColombo1 : Abbiamo notizie della paventata risalita dei contagi in tutta la Lombardia (come diceva #Sileri), dovuta alla festa… -